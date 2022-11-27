Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü, 10 yaralı (2)

SÜRÜCÜ DE YARALI
Osmaniyespor Futbol Kulübü taraftarlarını İzmir´in Bergama ilçesine götüren minibüsün bariyere çarptığı kazada sürücü Abdullah Kalan'ın (52) da yaralandığı belirtildi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.
Diğer yaralılar Serkan Tekelek (49), Erol Öztürk (62), Ömer Özdemir (56), Bilgin Gürbüz (50), Halil Yalçın (22), Abdullah Karaca (51), Ali Demir (52), Özgür Emir (35), Mehmet Keskin'in (18) ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
SÜRÜCÜNÜN UYUDUĞU İDDİASI
Bu arada Osmaniyespor taraftarlarını maç için taşıyan 3 minibüsün peş peşe ilerlediği, kaza yapan minibüsün en arkadaki araç olduğu kaydedildi. Hayatını kaybeden Erman Can Artar'ın muavin koltuğunda yolculuk yaptığı bildirildi. Sürücü Abdullah Kalan´ın direksiyonda uyuduğu öne sürüldü. (DHA)
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-11-27 15:45:52
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