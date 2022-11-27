Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü, 10 yaralı (3)



'MİNİBÜS REFÜJE GİRDİ VE 60-70 METRE SÜRÜKLENDİK'

Osmaniyespor Futbol Kulübü taraftarlarını İzmir'in Bergama ilçesine götüren minibüsün bariyere çarptığı kazada Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan 80 Osmaniye Sarı Yeşil Taraftarlar Derneği Başkanı Bilgin Gürbüz (50), kaza anında yaşananları anlattı. Minibüsün bir anda refüje devrilip, yaklaşık 60-70 metre sürüklendiğini söyleyen Gürbüz, "Salihli'den çıkıp Gölmarmara ilçesine gittiğimiz sırada aracımız büyük bir gürültüyle refüje girdi. Minibüs yaklaşık 60-70 metre kadar sürüklendi. Kaza anında Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanı olan Erman Can Artar kardeşimiz minibüsten dışarı fırladı. Onu kaza yerinde kaybettik. Kendisi değerli bir insandı. Her deplasmana bizimle beraber gelirdi. Sol tarafa devrilip, sürüklendikten sonra minibüs durunca dışarı çıktım. Herkese geçmiş olsun" dedi.

'ACIMIZ BÜYÜK'

Takımlarını desteklemek için yola çıkan diğer minibüste yolculuk yapan Osmaniye 7 Ocak Taraftarlar Derneği Başkanı Vedat Köle ise "Osmaniye'den Osmaniyespor'umuzu desteklemek için yola çıktık. Gölmarmara civarında 3 arabamızdan 1'inin kaza yaptığını duyduk. Kaza yerine vardığımızda arkadaşlarımızdan 1'inin vefat ettiğini, diğer arkadaşlarımızın da yaralandığını öğrendik. Acımız büyük. Osmaniyespor'un ve Osmaniye'nin başı sağ olsun. Konuşacak başka bir şey yok. Çok üzüntülüyüz. Diğer arkadaşlarımızın sağlık durumunu takip ediyoruz. Allah vefat eden arkadaşımızın ailesine ve Osmaniyemiz'e sabır versin" diye konuştu. (DHA)

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2022-11-27 18:57:24



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