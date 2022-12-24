Salihli'de zincirleme kaza: 2'si çocuk, 8 yaralı

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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde 3 otomobil ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada, 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Salihli'den Kula yönüne giden Cahit Güder (73) yönetimindeki 41 BS 801 plakalı otomobil, aynı yöne giden Sami Salcı (23) yönetimindeki 45 SC 0299 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulup, karşı şeride giren Güder'in kullandığı otomobil, Suat Maden'in (29) kullandığı 34 ALT 810 plakalı otomobil ile yine aynı yönden gelen Ayvaz Sarı (34) yönetimindeki 45 H 9526 plakalı kamyona çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobillerin sürücüleri ile araçlarda bulunan Ümmühan Köse (23), Hanım Maden (50), Zeynep Maden (2), Yusuf Saki Maden (5), Burçin Maden (31) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolunun İzmir istikameti, araçların kaldırılmasının ardından 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2022-12-24 17:57:00



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