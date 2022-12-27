Havalandırma boşluğuna düştü, hastanede kurtarılamadı

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Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da, tamir için çıktığı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen Yusuf Arslan (74), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün Turgutlu ilçesi Subaşı Mahallesi Arif Hikmet Şentüfekçi Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Yusuf Arslan, havalandırma boşluğuna su girince tamir için çatıya çıktı. Çatıda ilerlediği sırada ayağı kayan Arslan, havalandırma boşluğuna düştü. İhbarla ekipler, Arslan'ı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Yusuf Arslan, sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Arslan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-12-27 10:42:17



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