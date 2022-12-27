Kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Asya hayatını kaybetti

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA´nın Kırkağaç ilçesinde yüzünü yıkadığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirtilen Asya Limon (17), hayatını kaybetti.
Olay saat 10.00 sıralarında Kırkağaç ilçesi Hıdırağa Mahallesi´nde meydana geldi. Yıldıray-Güneş Limon çiftinin üç çocuğunun en küçüğü olan Asya Limon, ailesiyle birlikte yaşadığı evde, yüzünü yıkadığı sırada fenalaştı. Kaldırıldığı Kırkağaç Devlet Hastanesi´nde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Asya Limon'a süre kalp masajı yapıldı. Genç kız tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti. Savcılığın ön incelemesinin ardından, cenaze İzmir Adli Tıp´a gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kırkağaç Ersan ERDOĞAN
2022-12-27 21:59:07
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