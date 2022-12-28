Kalp krizinden ölen Asya, duvakla son yolcuğuna uğurlandı

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde yüzünü yıkadığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizinden öldüğü tespit edilen Asya Limon (17), tabutuna sarılan duvakla, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kırkağaç ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldıray-Güneş Limon çiftinin üç çocuğunun en küçüğü olan Asya Limon, ailesiyle birlikte yaşadığı evde, yüzünü yıkadığı sırada fenalaştı. Kaldırıldığı Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Asya Limon'a bir süre kalp masajı yapıldı. Genç kız tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti. Savcılığın ön incelemesinin ardından, cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu incelemesinin ardından cenaze bugün aileye teslim edildi. Asya için Sarı Hoca Camisi'nde tören düzenlendi. Asya'nın tabutuna duvak sarıldı. Anne Güneş Limon ayakta durmakta güçlük çekti. Asya, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Kırkağaç Asli Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kırkağaç Ersan ERDOĞAN

2022-12-28 18:50:50



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