Manisa BŞB seri peşinde

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



MANİSA, (DHA)Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Onvo Büyükçekmece'yi deplasmanda yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Ayos Konyaspor'u ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ligde halen son sırada yer alan Manisa BŞB'nin 13 maçta 3, geçen sezon Manisa ekibiyle birlikte Türkiye Basketbol Ligi'nden çıkan Konyaspor'un ise 5 galibiyeti bulunuyor. İlk yarının son iki haftasında Konyaspor ve Galatasaray NEF, ikinci yarının ilk haftasında da Pınar Karşıyaka'yı konuk ederek art arda 3 iç saha maçına çıkacak Manisa ekibi, bu maçları kazanıp yükselişe geçmek istiyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-01-05 11:44:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.