Somaspor'dan güzel prova

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Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta orta sıralarda yer alan Somaspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamından Baynet İnşaat Balıkesirspor'la oynadığı özel maçı 4-0 kazanarak moral depoladı. Soma Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Somaspor'un gollerini; Can Muhammet Vural, Kadir Karış, Mücahit Aslan ve Güney Sağır attı. Toplamda üçüncü hazırlık karşılaşmasını oynayan Somaspor ilk müsabakasında Kırkağaç Acar İdmanyurdu'na 2-1 mağlup olup, ardından Karşıyaka ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bir sonraki hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2023-01-06 10:50:53



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