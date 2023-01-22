Somaspor - Çorum FK: 0-0

SOMA, (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Levent Gümüşdere, Kenan Özcan, Nezihi Aytar
SOMASPOR: Muharrem Kadir Kurt, Ali Mert (Dk. 86 Yavuzhan), Erdem, Oğuzhan, Can, Yusuf Tursun (Dk. 86 Emre Can), Mustafa, Kadir Karış, Yusuf Ensar (Dk. 66 Mücahit), Emrecan (Dk. 77 Yusuf Türk)
ÇORUM FK: Ali Türkan Emre, Salih Zafer, Serkan, Hurşit (Dk. 70 Muhammed), Erkan, Suat, Selim (Dk. 69 Sabrican), Ferhat (Dk. 69 Murat), Atakan (Dk. 85 Timur), Sinan (Dk. 46 Fatih)
SARI KARTLAR: Yusuf Tursun, Mücahit, Erdem, Oğuzhan (Somaspor), Muhammed (Çorum FK)
KIRMIZI KART: Dk. 44 Emre (Çorum FK)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanıp Play-Off potasına yaklaşan Somaspor, evinde Çorum FK ile golsüz berabere kalıp 2 puan kaybetti. Çorum FK maçın 44'üncü dakikasında Emre'nin kırmızı kart görmesiyle mücaleyi 1 keşe eksik tamamladı. İki takım da maç boyunca girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, hanelerine 1'er puan yazdırdı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma ŞEVKET YILMAZ
2023-01-22 16:03:15
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