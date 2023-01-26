Manisa FK, hücuma Tabla'yı aldı



MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Fildişi Sahili asıllı Kanadalı 23 yaşındaki sol kanat Ballou Tabla'yı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Ballou Tabla ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Genel Koordinatör Hüseyin Hasacar katıldı.

Törende konuşan yeni transfer Ballou Tabla, "Öncelikle hedefleri olan bir kulübe geldiğim için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Beni çok isteyen bir takıma elimden gelen katkıyı vermek istiyorum. En kısa sürede takımıma adapte olup hedefimiz olan Süper Lig için mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.

Ballou Tabla'nın hücum hattında takıma güç katacağını ifade eden Genel Koordinatör Hasacar, "Ara transfer döneminin ilk imzasını Junior Fernandes ile atmıştık. İkinci imzamızı da genç ve yeteneklerine güvendiğimiz bir oyuncu olan Ballou Tabla ile atıyoruz. Hücum hattında takımımıza çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Transferin hem Tabla'ya hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

BARÇA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Ballou Jean-Yves Tabla, 31 Mart 1999 yılında Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Futbola Kanada'da Impact Academy'de başlayan 23 yaşındaki oyuncu, İspanya devi Barcelona'nın dikkatini çekerek Barcelona B takımına transfer oldu. 2017-18 sezonunda FC Barcelona U19 takımı ile UEFA Gençler Ligi Kupası'nı kaldıran oyuncu, 2019-20 sezonunda ABD Ligi MLS takımlarından Montreal'e transfer oldu. 2021-22 sezonunda Kanada ekibi Atletico Ottawa'ya transfer olan Ballou Tabla, kariyerinde 124 resmi maça çıkarak 21 gol kaydetti ve 11 asiste imza attı. Ballou Tabla, kariyerinde iki kez Kanada Kupası şampiyonluğu sevinci de yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2023-01-26 11:10:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.