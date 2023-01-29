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Kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü meyve bahçesine savruldu: 7 yaralı

DHA

Kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü meyve bahçesine savruldu: 7 yaralı


Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde, kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak meyve bahçesine savruldu. Kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu üzerinde Avşar Mahallesinde meydana geldi.  Eskişehir- Bodrum seferini yapan Murat Erdem Çatal (44) yönetimindeki 26 EC 006 plakalı yolcu otobüsü, İsmail Daban (35) yönetimindeki 45 ZA 4105 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazadan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, meyve bahçesine savruldu. Kazada sürücüler ile otobüste yolcu olarak bulunan Saadet Pökönbarutçu (66), Hande Çınar (6), Himmet Kılınç ile kamyonetteki yolcular Mürşide Daban (5) ve Fatma Daban (3) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Otobüste sıkışan sürücü Çatal, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası İzmir yönüne doğru metrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2023-01-29 23:06:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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