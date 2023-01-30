Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, polisin durdurduğu TIR'da, dorsede yüklü konteyner evin içinde 10 milyon 375 bin kaçak sigara ele geçirildi; 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa'ya bandrolsüz sigara getirilerek piyasaya sürüleceği ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, takibe alınan Z.P. yönetimindeki TIR'ı dün Ahmetli ilçesi İzmirAnkara yolunda durdurdu. TIR'ın dorsesinde yüklü konteyner evde, koliler halinde 10 milyon 375 bin kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförü Z.P., gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Ahmetli Doğan ÇİZMECİ

2023-01-30 14:17:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.