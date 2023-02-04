Manisa Büyükşehir Belediyespor - TOFAŞ: 82-76

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MANİSA, (DHA)SALON: Muradiye

HAKEMLER: Can Mavisu, Alper Özgök, İsmail Binbir

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Tarrant 19, Cruz 12, Williams 4, Anosike 10, Mustafa 10, Roberson 23, Selim 1, Tolga, Erdi 3, Ata

TOFAŞ: Milaknis 13, Gray 18, Berk 4, Toure 14, Tolga 3, Ennis 11, Berke 6, Thompson 7, Batın, Ege

1. PERİYOT: 18-13

İLK YARI: 37-32

3. PERİYOT: 58-63TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kazanıp alt sıralardan kurtulma yolunda dev adım atan Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Tofaş engelini de 82-76 aşarak 4'te 4 yaptı.

Ev sahibi Manisa BŞB maçın ilk çeyreğini 18-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Manisa temsilcisi soyunma odasına 37-32 galip girdi. Konuk Tofaş, üçüncü çeyrekte toparlandı ve rakibine 63-58 üstünlük kurdu. Ancak son çeyrekte yeniden oyunda etkin olan Manisa Büyükşehir Belediyespor salondan 6 sayı farkla, 82-76 galip ayrıldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-02-04 15:10:28



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