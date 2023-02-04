Evinde tarihi eserlerle yakalanıp, gözaltına alındı

Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, jandarmanın evine düzenlediği operasyonda; Roma ve Osmanlı dönemine ait tarihi eserlerle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, V.E.'ye (67) ait eve, dün saat 21.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, Doğu Roma dönemine ait 290 sikke, çeşitli dönemlere ait 220 metal obje, 30 tablet ve taş materyal ve 50 yüzük; Osmanlı dönemine ait yeniçeri kılıcı, M.Ö. 290'lı yıllara ait demir kase ile 2 dedektör ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, V.E. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ
2023-02-04 19:46:42
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