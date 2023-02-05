Somaspor evinde kayıp

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SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Somaspor, evinde oynadığı son iki maçı kazanamayıp avantaj kaybetti. Siyah-beyazlılar dün sahasında lider Amed Sportif ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 13'üncü dakikasında penaltı kurtaran kaleci Tunay, takımının kazandığı puana büyük katkı yaptı. Önceki hafta da sahasında Çorum FK ile yenişemeyen Somaspor, Play-Off yolunda 4 puan yitirdi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, hedeflerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Elbette iç sahada puanlar kaybetmek üzücü. Ancak genele baktığımızda 6 maçtır yenilmiyoruz. Bu periyotta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldık. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Lig uzun maraton" dedi.

Somaspor hafta içi mesaisinde Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-02-05 12:31:46



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