Manisa BŞB'nin çıkışı sürüyor

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MANİSA, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılında sezon başında dibe demir attıktan sonra antrenörlük görevini Hakan Demir'in devralmasıyla çıkışa geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, art arda 4'üncü galibiyetini evinde Tofaş'ı 82-76 yenerek aldı. Lige iyice ısınan Manisa temsilcisi 18 haftada 7 galibiyetle düşme barajının üzerinde kaldı. Kadroya lig başladıktan sonra yaptığı takviyelerin meyvelerini toplayan yeşil-beyazlılarda Hakan Demir, yakaladıkları iyi havayı sürdürmek istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-02-05 13:31:20



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