Depremzede çift Manisa'da nikah masasına oturdu



Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- TÜRKİYE'yi yasa boğan depremlerde Hatay'daki evlerinin enkazından 36 saat sonra kurtarılan Mehmet Tekin (27) ile kendisi gibi depremzede olan nişanlısı Dilara Kahraman (26), Manisa'nın Alaşehir ilçesinde nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu kıyarken, gelinin şahitliğini eşi Selen Öküzcüoğlu, damadın şahitliğini ise kendisini enkazdan kurtaran polis memuru Emir Bestami Demirtaş yaptı. Nikahta duygusal anlar yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki 2 depremin vurduğu 11 şehirden Hatay'ın Antakya ilçesinde 36 saat sonra enkaz altından kurtarılan Mehmet Tekin ile depremde evlerinde hasar meydana gelen nişanlısı Dilara Kahraman, afetin ardından Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki akrabalarının yanına geldi. Tekin ve Kahraman için Cumhuriyet Parkı Fenerbahçeliler Derneği Lokali'nde nikah töreni düzenlendi. Çiftin nikahını, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu kıydı. Gelinin nikah şahitliğini Belediye Başkanı Öküzcüoğlu'nun eşi Selen Öküzcüoğlu, damadın şahitliğini ise gönüllü olarak Antalya'dan geldiği deprem bölgesi Hatay'da enkaz altından kendisini kurtaran polis memuru Emir Bestami Demirtaş yaptı. Duygusal anların yaşandığı nikahta gelin ve damadın yanı sıra nikaha katılanlar da gözyaşlarını tutamadı.

'BİR OĞLUM BİR DE KIZIM OLDU'

Nikahta konuşan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Gelin ve damat deprem bölgesinden geldi. Hayat devam ediyor. Bir tarafta gözyaşı dökerken, böyle mutlu anlara da şahitlik ediyoruz. Mehmet 36 saat, eksi 9 derecede kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimizden birisi ama Mehmet'in enkaz altındayken, ilk önce nişanlısının bulunduğu mahalleyi sorduğunu iyi biliyorum. Aklı ondaydı. İşte Allah nasip etti, onları bu günlere çıkardı" dedi.

Gelinin şahitliğini yapan Selen Öküzcüoğlu, "Bir evlat kazandım. Bir oğlum, bir de kızım oldu. Onların hep mutlu olmalarını istiyorum" diye konuştu.

Mehmet Tekin'i 36 saat sonra enkaz altından kurtaran ve nikah şahitliğini yapan polis memuru, Emir Bestami Demirtaş da "İlk gün olayı duyar duymaz gönüllü olarak, Antakya'ya gittim. Daha sonra yaptığımız arama çalışmalarında, enkazın altında 2 kardeşin sesini duydum. Daha sonra orada elimizden geleni yapıp, 2 kardeşi de canlı çıkarabildik. Mehmet'e ulaştığımızda ilk olarak nişanlısını sordu. Bana onun numarasını verdi. Evlerini merak etti. 'Seni çıkaracağım. Çıkınca kendin ararsın' dedim. Ona umut verdim. Sonra Mehmet ve kardeşini el birliği ile çıkardık. Enkaz altında direkt nişanlısını sorunca tüylerim diken diken oldu. İnşallah birlikte daha güçlü olacağız, toparlanacağız. Çifte mutluluklar diliyorum" dedi.

Yeni evli çift ise buruk mutluluk yaşadıklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2023-03-13 11:12:02



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