Manisa FK'da Nizamettin sevinci

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Eyüpspor'a 1-0'lık skorla yenilerek Play-Off potasına giremeyen Manisa Futbol Kulübü, kaptanı Nizamettin Çalışkan'dan gelen iyi haberle sevindi. Ligin 15'inci haftasında Altınordu ile oynanan maçta sakatlanıp sağ diz ön çapraz bağında kopuk, iç yan bağında yırtık saptanan tecrübeli orta saha oyuncusu yaklaşık 4 ay sonra çalışmalara başladı. Nizamettin, 20 Mart'taki 36'ncı doğum gününde yeşil sahalara döndü. Ameliyat geçiren Nizamettin'in sezon sonuna doğru bir aksilik olmazsa formasına kavuşacağı kaydedildi. Son 3 sezondur forma giydiği siyah-beyazlılarda 2020 yılında 2'nci Lig'de Play-Off finali, geçen sezon da şampiyonluk heyecanı yaşayan Nizamettin, bu sezon 21 maçta oynadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-03-22 11:34:44



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