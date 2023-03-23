Annesinin boğazını kesip, 2 katlı evinin çatısından atlayıp öldü (2)

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HASTANEDE ÖLDÜ

Manisa'da tartıştığı annesi Cemile Karataş'ın (55) boğazını bıçakla keserek öldüren ve 2 katlı evlerinin çatısından atlayan Emrah Karataş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. (DHA)Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-03-23 00:43:06



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