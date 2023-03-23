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Pompalı tüfekle öldürülen Hülya'nın annesi: 'Beni kurtar' diyordu, gücüm yetmedi

DHA

Pompalı tüfekle öldürülen Hülya'nın annesi: 'Beni kurtar' diyordu, gücüm yetmedi


ERSAN ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde kıskançlık nedeniyle boşandığı Hülya Alkan'ı (34) sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren Ali Alkan (41), 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında açılan davanın duruşmasında, Hülya Alkan'ın kendisini tahrik ettiğini öne sürdü. Duruşma sonrası kızının fotoğrafının olduğu afişe sarılıp ağlayan Hülya Alkan'ın annesi Ömran Alkan, "Annem, beni kurtar' diyordu. Kurtaramadım, gücüm yetmedi" dedi.
Olay, geçen yıl 17 Kasım'da, Yarhasanlar Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Ali Alkan, 24 Eylül 2022'de anlaşmalı olarak boşandığı, akraba oldukları için aynı soyadı taşıyan 3 çocuğunun annesi Hülya Alkan'ın, Kadir Ünal ile ilişkisi olduğunu öğrendi. İddiaya göre, bu durumu eski eşine soran ve 'Evet, evleneceğiz' cevabını alan Ali Alkan, kıskançlık krizine girdi. Sabah saatlerinde eski eşinin servis aracından indiği durakta bekleyen Ali Alkan, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Göğsünün sol kısmından vurulan Hülya Alkan, yere yığıldı. Bir süre eski eşinin başında ağlayan Ali Alkan, tüfeğin namlusunu bu kez çenesinin altına dayayıp ateşledi. Hülya Alkan, kaldırıldığı yaşamını yitirdi, çeneesi parçalanan Ali Alkan ise tedavisinin ardından tutuklandı.
EŞİNİ DAHA ÖNCE DARBETMİŞ
Ali Alkan, hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Manisa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali Alkan ile Hülya Alkan'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Hülya Alkan'ın kendisini tahrik ettiğini öne süren Ali Alkan, "Hülya Alkan eski eşimdi, 3 çocuğumun annesiydi. 18 yıl evli kaldık. 17, 15 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuğumuz var. Olaydan 3 ay önce resmi olarak boşandık. Eşim çok hassastı, hiçbir şeye tahammül edemiyordu. Daha önce eşimi darbetmekten dolayı yargılandım. Yalnız eşimi öldürmeme sebep, daha önce aramızda yaşanan olaylar değildir. Ben çocuklarıma kıyamadım. Aslında eşimin başkasıyla arkadaş olması sorun değildi. Çocuklarımın başka bir adamla aynı çatı altında yaşamasını istemedim. Eşimin görüştüğü ve evleneceğini söylediği kişiyle ilişkisini sosyal medya üzerinden öğrendim. 'Evleneceğim, sana da davetiye göndereceğim' dedi. Mesajlarda beni rencide ettiler. Aslında amacım öldürmek değildi" ifadelerini kullandı.
'ONU VURDUĞUMDA KENDİMİ ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNDÜM'
Olay gününü de anlatan Ali Alkan, "O gün sabah 08.00'de kalktım. Eski eşim işten 09.00 gibi geliyordu. Durağa yakın bir yere aracımı park ettim, pompalı tüfek bagajda duruyordu. Eski eşim servisten indi, yürüdüğünü gördüm. Bunun üzerine pompalı tüfeği aldım, elimde tüfekle peşinden gittim. Kolundan tuttum ve 'Çocuklarımıza nasıl kıydın, evlenme' dedim. O da 'Sen bunu hak ettin evleneceğim' dedi. Göğsüne doğru 1 el ateş ettim. Onu vurduğumda kendimi öldürmeyi düşündüm. Hülya daha önce de beni ve 3 çocuğumuzu terk etti, başka biriyle kaçtı. Bunu alışkanlık haline getirdi. Onu pansiyondan alıp, geldim. Ben onu affettim, çok seviyordum. Hala çok seviyorum ama ona yaranamadım. Her şeyimi ona verdim, yine de yaranamadım" dedi.
'KIZIM ŞİDDETTEN KAÇIYORDU'
Hülya Alkan'ın babası Baki Alkan (63) ise "Daha önce de devamlı kızıma şiddet uyguluyordu. Boşanma nedenleri de şiddetti. Olaydan önce de kızımı öldürmek istemişti, kaçırmıştı. 2020 ve 2022 yıllarında darp nedeniyle davalar açılmıştı. Kızım şiddetten kaçıyordu" ifadelerini kullandı.
Annesi Ömran Alkan (55) da "Sürekli tehdit ediyordu, birçok kez şiddet uyguladı. En sonunda da öldürdü. En ağır şekilde cezalandırılsın istiyorum. Kızım defalarca bizim evimize sığındı" dedi.
Ailenin avukatları Ali Alkan'ın üst sınırdan cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını istedi. Duruşma şahitlerin dinlenmesi için 4 Mayıs'a ertelendi.
'EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'
Duruşma sonrası Hülya Alkan'ın ailesi ile ailenin avukatı Yalçın Arcak açıklama yaptı. Açıklamada Hülya Alkan'ın çocukları Mihriban Alkan (17), Emre Alkan (15) ve Damla Alkan (12) da bulundu. Avukat Arcak, "Biz Hülya ablamızın kanını yerde bırakmayacağız. En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" derken Hülya Alkan'ın babası Baki Alkan, "Üç çocuğunu ve bizi yaktı. İnşallah gün yüzü görsün istemiyoruz" dedi.
'KIZIMIN HER YERİNDE DARP İZİ VARDI'
Torunlarının yardımıyla ayakta duran Hülya Alkan'ın annesi Ömran Alkan da yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatarak, "Çok kötü duygular içerisindeyim. Kalbim neredeyse duracak gibi. Evlatsızlık kötü, tek evladımdı. Bütün yaşam kaynağımdı ama bir cani elimden aldı. Geride 3 öksüz bıraktı. Cezaevinden hiç çıkmamasını ve güneş görmemesini istiyorum. Kaç kadın ölecek? Böyle caniler affedilirse bu tür olaylar yine olur. Kızımı hep dövüyordu. Kızımın şiddet sonucu sol gözü görmüyordu. Cani içeride kendini kurtarmak adına yalan söyledi. Kızımın her yerinde darp izi vardı. Çok defa kolları kırık ve alçılı gezdi. Yavrum, 'Annem, beni kurtar' diyordu. Kurtaramadım, gücüm yetmedi. Hep ölümle tehdit ediliyordu. Beni de birkaç defa ölümle tehdit etti. Annem kurban olsun yavrum" diyerek, kızının resminin olduğu afişe sarılıp ağladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa ERSAN ERDOĞAN
2023-03-23 16:11:43

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