Turgutlu'da husumetli iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 1´i polis 8 yaralı



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1´i polis memuru 8 kişi yaralandı, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olay bugün saat 17.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Özlem Sokak'ta meydana geldi. Aralarında, husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, taş ve sopaların yanı sıra pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 1´i polis memuru, 8 kişi taş ve sopalarla yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheliyi gözaltına alırken, olayda kullanılan 2 pompalı tüfeğe de el konuldu.

Kavgaya karışan ailelerin arasındaki husumetin; geçen hafta çocuklarının kavga etmesinden kaynaklandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-05-22 20:31:51



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