        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kendisinden haber alınamayan 39 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 21:06 Güncelleme: 10.02.2026 - 21:06
        Manisa'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kendisinden haber alınamayan 39 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Hafsasultan Mahallesi'ndeki evinde yaşayan Eray Dönmez'den (39) haber alamayan iş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekipleri yardımıyla balkondan eve giren ekipler, Dönmez'i odada yerde hareketsiz halde buldu.

        Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Eray Dönmez'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



