Salihli'de DEAŞ'ın hücre evine baskın: 2 gözaltı 

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Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli'de tespit ettikleri hücre evi olarak değerlendirilen bir eve dün saat 23.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda, evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Manisa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelilerin Türkiye'ye giriş yapmadan önce DEAŞ terör örgütünde aktif olarak görev aldıkları tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2023-05-24 19:06:08



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