Salihli'de pitbull cinsi köpekle oklu kirpi avlayan 6 kişiye 138 bin TL ceza



Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, `pitbull´ cinsi iki köpekle oklu kirpi avladığı belirlenen 6 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce toplam 138 bin 198 TL para cezası kesildi.

Salihli'ye bağlı Adala Devlet Avlağı'nda, Doğa Koruma Milli Parklar Salihli Şefliği ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Poyrazdamları Jandarma Karakol Komutanlığı´yla birlikte gerçekleştirilen koruma-kontrol çalışmalarında, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşı olan koruma altındaki oklu kirpiyi pitbull cinsi 2 köpekle avlayan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 65 bin 400 TL idari para cezası, 1 kişiye 6 bin TL tazminat cezası ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 2 kişiye 66 bin 798 TL para cezası olmak üzere toplamda 138 bin 198 TL para cezası kesildi. Avda kullanılan 2 adet pitbull cinsi köpek ile 1 adet oklu kirpiye de el konulduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2023-05-27 18:48:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.