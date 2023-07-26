Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Manisa'daki orman yangınında şüpheli tarım işçisi tutuklandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:59
        Manisa'daki orman yangınında şüpheli tarım işçisi tutuklandı

        Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, önceki gün çıkan ve dün 23'üncü saatin sonunda söndürülen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan tarım işçisi Ş.K. (23), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ş.K.'nin yangının başladığı noktada çay demlemek için ateş yaktığı ve atılan sigara izmaritlerinden tespit edilip gözaltına alındığı bildirildi.

        Saruhanlı'nın kırsal Hatıplar Mahallesi'nde, 24 Temmuz'da saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda orman personeli sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine İzmir ve Balıkesir'den de ekipler takviye olarak bölgeye gönderildi. Alevler Sarısığırlı Mahallesi yakınlarındaki ormana da sıçradı.

        Mahalledeki 14 ev ve 3 ahır tamamen, 1 ev ise kısmen yandı. Yangına 9 uçak, 4'ü gece görüşlü olmak üzere 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi, 5 yer ekibi, 18 itfaiye aracı, 15 emniyet ve jandarmaya ait TOMA, toplamda 450 orman işçisiyle müdahale edildi. Öte yandan Çaltepe, Gökbel ve Sarıçam mahalleleri de tedbir amacıyla boşaltıldı. 250 hektarlık alanda etkili olan yangın dün saat 12.00 sıralarında 23 saat sonra kontrol altına alındı.

        Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturmada, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yangının başladığı noktada çalışma yaptı. Bölgede çay demlemek için ateş yakıldığı ve çok sayıda sigara izmariti tespit edildi. Tanık ifadelerinin ardından Hatıplar Mahallesi yakınlarındaki badem bahçesinde çalışan mevsimlik tarım işçisi Ş.K. (23) şüpheli olarak bu sabah jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Saruhanlı Ersan ERDOĞAN

        2023-07-26 17:58:40

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beykoz'da orman yangını!
        Beykoz'da orman yangını!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Ünlü model otomobilden düşerek hayatını kaybetti
        Ünlü model otomobilden düşerek hayatını kaybetti
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor

        Benzer Haberler

        Basketbol Gençler Ligi'nde Manisa BŞB ve Bahçeşehir işbirliği devam ediyor
        Basketbol Gençler Ligi'nde Manisa BŞB ve Bahçeşehir işbirliği devam ediyor
        Manisa Saruhanlı'daki orman yangınına ilişkin 1 kişi tutuklandı
        Manisa Saruhanlı'daki orman yangınına ilişkin 1 kişi tutuklandı
        Turgutlu Belediyespor, Yasemin Buğdaycı'nın adının kadın basketbol liglerine verilmesi için başvurdu
        Turgutlu Belediyespor, Yasemin Buğdaycı'nın adının kadın basketbol liglerine verilmesi için başvurdu
        Kaleci Zekeriya Topayan Turgutluspor'da
        Kaleci Zekeriya Topayan Turgutluspor'da
        Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri Manisa'da incelemelerde bulundu
        Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri Manisa'da incelemelerde bulundu
        Oğuzhan Berber Manisa FK´da
        Oğuzhan Berber Manisa FK´da