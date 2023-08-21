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        Manisa FK, ders çıkardı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 10:43
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        Manisa FK, ders çıkardı
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        MANİSA, (DHA) - 1'inci Lig'de sezona Kocaelispor deplasmanında 2-0'lık galibiyetle başladıktan sonra evinde Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Manisa FK 4 puana ulaşırken, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz zamanla daha iyi olacaklarını dile getirdi. Sıcak havada zorlu bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Korkmaz, "Hava koşullarına rağmen oyuncularım iyi mücadele etti. Maça galibiyet parolasıyla hazırlanmıştık ancak istediğimiz sonucu alamadık" dedi.

        Karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını ifade eden genç çalıştırıcı, "Özellikle ritmin düştüğü anlarda oyunu hızlandırmada zorluklar yaşadık. Bununla ilgili çıkardığımız dersler var. Bu eksiklerimizi gidereceğiz. Tüm oyuncularımı bu sıcak havaya rağmen sergiledikleri performanstan dolayı kutluyorum" diye konuştu. Siyah-beyazlılar, cuma günü Erzurumspor FK'ya konuk olacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa

        2023-08-21 10:42:48

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