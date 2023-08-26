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        Evinde uğradığı silahlı saldırıda öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:22 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:23
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        Evinde uğradığı silahlı saldırıda öldü
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        Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (DHA)MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki evinde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Ramazan Tıkıroğlu (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sarıgöl ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Çaylak Sokak'ta meydana geldi. Bir tavuk çiftliğinde çalışan Ramazan Tığıkoğlu ile evine gelen A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle Tıkıroğlu'na art arda ateş etti. Tıkıroğlu, komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olayın ardından kaçan A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Sarıgöl Vehbi SARIHAN

        2023-08-26 11:21:32

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