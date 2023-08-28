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        OTOMOBİL, ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE PARK HALİNDEKİ İKİ OTOMOBİLE ÇARPIP SU KANALINA DÜŞTÜ: 3 ÖLÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 02:56 Güncelleme: 28.08.2023 - 02:56
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        OTOMOBİL, ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE PARK HALİNDEKİ İKİ OTOMOBİLE ÇARPIP SU KANALINA DÜŞTÜ: 3 ÖLÜ
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        Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrikli bisiklete, ardından da park halindeki iki otomobile çarpıp su kanalına düştüğü kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 23.15 sıralırnda Akhisar Devlet Karayolundaki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Burak Korkmaz (21) yönetimindeki 20 BFM 66 plakalı otomobil, Akhisar yönünden Balıkesir istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Süleyman Koçer (43) yönetimindeki elektrikli bisiklete, daha sonra da park halindeki 2 otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Korkmaz'ın kullandığı otomobil takla atarak su kanalına düştü. Kazada, Korkmaz'ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Süleyman Koçer ve arkasındaki Özbekistan uyruklu Naıma Uramova (38) yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan sürücü Burak Korkmaz ve yola savrulan Süleyman Koçer ile Naıma Uramova'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü:

        -Kazaya karışan otomobil

        -Otomobilin çarptığı diğer araçlar

        -Olay yerindeki çalışmalar

        -Genel ve detay görüntüDHA-Gündem Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

        2023-08-28 02:56:00

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