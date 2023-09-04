Kosovalı forvet Manisa'ya imzayı attı, milli takıma koştu
MANİSA, (DHA)SEZONA fırtına gibi başlayıp 1'inci Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle adını puan tablosunda ikinci sıraya yazdıran Manisa Futbol Kulübü, Kosovalı hücum oyuncusu Meriton Korenica'yı kadrosuna kattı. İdari Direktör Nderim Nexhipi'nin Kosova Süper Lig ekibi FC Ballkani´den 2+1 yıllığına takıma kazandırdığı oyuncu, imzayı atar atmaz Kosova Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri´nde İsviçre ve Romanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-09-04 12:13:26