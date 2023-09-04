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        Kosovalı forvet Manisa'ya imzayı attı, milli takıma koştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:14 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:15
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        Kosovalı forvet Manisa'ya imzayı attı, milli takıma koştu
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        MANİSA, (DHA)SEZONA fırtına gibi başlayıp 1'inci Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle adını puan tablosunda ikinci sıraya yazdıran Manisa Futbol Kulübü, Kosovalı hücum oyuncusu Meriton Korenica'yı kadrosuna kattı. İdari Direktör Nderim Nexhipi'nin Kosova Süper Lig ekibi FC Ballkani´den 2+1 yıllığına takıma kazandırdığı oyuncu, imzayı atar atmaz Kosova Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri´nde İsviçre ve Romanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-09-04 12:13:26

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