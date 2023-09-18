Manisa FK beraberliğe sevinmedi

BUsezon1'inci Lig'in flaş ekiplerinden olan Manisa Futbol Kulübü, Giresunspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönüp puanını 11'e yükseltti. Ligde 5'te 5 yapan lider Eyüpspor'un ardından puan tablosunda ikinci sıradaki yerini koruyan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, Giresun'da aldıkları sonucun kendilerini memnun etmediğini dile getirdi.

"Giresun'da 2 puan bıraktık" diyen Korkmaz, "Oyun itibarıyla daha iyi olmamız gerekiyordu. Daha üretken olmamız gerekiyordu. Giresunspor'un bize karşı mücadele öncelikli oynayacağını biliyorduk. Aslında buna birebir mücadelelerle cevap verdik ama oyun kurgumuzu sahaya yansıtamadık. Biraz acele ettik. Sonuç alacak bazı pozisyonlar bulduk. Fakat çalıştığımız oyun formatını sahaya yansıtamadık" dedi.

Manisa FK bu hafta evinde Göztepe ile karşılaşacak.

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