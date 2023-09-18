Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK beraberliğe sevinmedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK beraberliğe sevinmedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BUsezon1'inci Lig'in flaş ekiplerinden olan Manisa Futbol Kulübü, Giresunspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönüp puanını 11'e yükseltti. Ligde 5'te 5 yapan lider Eyüpspor'un ardından puan tablosunda ikinci sıradaki yerini koruyan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, Giresun'da aldıkları sonucun kendilerini memnun etmediğini dile getirdi.

        "Giresun'da 2 puan bıraktık" diyen Korkmaz, "Oyun itibarıyla daha iyi olmamız gerekiyordu. Daha üretken olmamız gerekiyordu. Giresunspor'un bize karşı mücadele öncelikli oynayacağını biliyorduk. Aslında buna birebir mücadelelerle cevap verdik ama oyun kurgumuzu sahaya yansıtamadık. Biraz acele ettik. Sonuç alacak bazı pozisyonlar bulduk. Fakat çalıştığımız oyun formatını sahaya yansıtamadık" dedi.

        Manisa FK bu hafta evinde Göztepe ile karşılaşacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebattan 1'ine ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebattan 1'ine ulaşıldı!
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Eski nişanlısını pompalı tüfekle darbetti!
        Eski nişanlısını pompalı tüfekle darbetti!
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        190 hektar kül oldu! Bakan Yumaklı: Yangın kontrol altında!
        190 hektar kül oldu! Bakan Yumaklı: Yangın kontrol altında!
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Tesla'ya fabrika daveti
        Tesla'ya fabrika daveti
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        İklim aktivistlerinden Brandenburg Kapısı'nda eylem
        İklim aktivistlerinden Brandenburg Kapısı'nda eylem
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        O anlar kamerada! Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı!
        O anlar kamerada! Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı!
        Batıda fırtına, doğuda yağmur
        Batıda fırtına, doğuda yağmur
        Taziye evinden dönerken kaza: 3 ölü
        Taziye evinden dönerken kaza: 3 ölü
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Yoğun diplomasi trafiği başladı
        Yoğun diplomasi trafiği başladı

        Benzer Haberler

        Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Manisa'da konser verdi
        Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Manisa'da konser verdi
        SAMAN YÜKLÜ KAMYON KARA YOLUNDA ALEV ALEV YANDI
        SAMAN YÜKLÜ KAMYON KARA YOLUNDA ALEV ALEV YANDI
        Saman yüklü kamyon kara yolunda alev alev yandı
        Saman yüklü kamyon kara yolunda alev alev yandı
        Akhisarspor - Ağrı 1970: 1-1
        Akhisarspor - Ağrı 1970: 1-1
        Manisa'da kiraz ağacı eylül ayında çiçek açtı
        Manisa'da kiraz ağacı eylül ayında çiçek açtı
        Yunusemre Belediyespor - Burhaniyespor: 1-2
        Yunusemre Belediyespor - Burhaniyespor: 1-2