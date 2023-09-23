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        Turgutluspor - Elazığspor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 18:18 Güncelleme: 23.09.2023 - 18:18
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        Turgutluspor - Elazığspor: 1-1
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        STAT:7Eylül

        HAKEMLER: Serkan Eryılmaz, Göker Erel, Mete Topçu

        TURGUTLUSPOR: Zekeriya - Emre Çölgeçen, Veysel Karani, Tolga (Dk. 68 Noyan), Hakkı İsmet (Dk. 67 Berkay), Salih (Dk. 90+4 Zeki), Hamit, Mustafa (Dk. 71 Taha), Recep (Dk. 69 Ozan), Uğur, Emre Akgün

        ELAZIĞSPOR: Hakan - Burak, Soner, Hasan, Berşan, Metin, Fatih (Dk. 88 Mehmet), Burhan (Dk. 72 Cengizhan), Mikail (Dk. 87 Yağızcan), Beykan (Dk. 90+1 Çağrı), Bahattin (Dk. 90+3 Murat)

        GOLLER: Dk. 82 (Pen.) Cengizhan (Elazığspor), Dk. 90+8 (Pen.) Noyan (Turgutluspor)

        SARI KARTLAR: Hamit, Tolga, Salih, Emre Akgün, Hakkı İsmet (Turgutluspor), Bahattin, Burhan, Fatih, Berşan (Elazığspor)

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk 2 maçını kazanarak zirveye ortak olan Turgutluspor, evinde Eazığspor ile uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin golünü 82'nci dakikada penaltıdan Cengizhan atarken, Turgutluspor 90+8'de yine penaltıdan Noyan ile puanı kurtardı. Bu skorla ilk puan kaybını yaşayan Turgutluspor 7 puana ulaştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU,

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