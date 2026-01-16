Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Demirci'de çeşitli programlara katıldı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci ilçesinde tarım destek programı ve belediye yatırımlarının açılışlarına katıldı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci ilçesinde tarım destek programı ve belediye yatırımlarının açılışlarına katıldı.
Demirci Tarım Ürünleri Merkezinde düzenlenen programda 256 üreticiye yüzde 100 hibeli sıvı gübre ve aminoasit dağıtımına katılan Dutlululu, Çereşe Meydanı'nda Manisa Büyükşehir Belediyesince yapılan kent lokantası, halk ekmek ve halk mandıra açılışını yaptı.
Dutlulu, Demirci Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Erkan Kara ile görüş alışverişinde bulundu.
Programın sonunda Kara, Dutlulu'ya Demirci halısı ile yöresel ürünler hediye etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.