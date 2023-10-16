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        Manisa´da otomobil devrildi; 1 ölü, 2 yaralı

        MANİSA'darefüjdeki direğe, ardından da kaldırıma çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü Uğur Kaplan (32) yaşamını yitirdi, yanındaki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 13:35 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:40
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        Manisa´da otomobil devrildi; 1 ölü, 2 yaralı
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        MANİSA'darefüjdeki direğe, ardından da kaldırıma çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü Uğur Kaplan (32) yaşamını yitirdi, yanındaki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, dün gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Uğur Kaplan´ın kontrolünü yitirdiği 35 DN 400 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da karşı şeride geçerek kaldırıma çarpıp, devrildi. Sürücü Uğur Kaplan kaza yerinde hayatını kaybederken, yanındaki Türker Ayvalı (38) ile Tolga Günhan (46) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan 2 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

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