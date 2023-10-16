Spil'in simgesi yılkılar, kent merkezine indi

MANİSASpil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan yılkı atları, yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yunusemre ilçesinde, bir okulun bahçesinde görüldü. Atlar, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Manisa'nın 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yaban hayatı süren yılkı atları, zaman zaman şehir merkezinde görülüyor. Yılkı atları son olarak Yunusemre ilçesindeki Fatih Anadolu Lisesi'nin bahçesinde görüldü. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü ile belediyelerin yem takviyesi ile beslenen atlar, vatandaşların da ilgi odağı oldu.