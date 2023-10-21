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        Manisa potada Tofaş'a konuk

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:10 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:10
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        Manisa potada Tofaş'a konuk
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        FIBAEuropeCup E Grubu'nda hafta içinde Bakken Bears'ı Danimarka'da mağlup ederek tarihinin ilk Avrupa deplasmanını kazanmayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş deplasmanına çıkacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Bu sezon ligde de iyi bir performans sergileyen Manisa ekibi oynadığı ilk 3 maçın 2'sini kazandı. Tofaş da 3 haftayı 2 galibiyetle geçti. Manisa BŞB bu mücadelenin ardından hafta içinde 26 Ekim Çarşamba günü Europe Cup'ta Norrkoping Dolphins'i grupta 2'de 2 yapma hedefiyle ağırlayacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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