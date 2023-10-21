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        Manisa'da öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan işçi sayısı, 454'e ulaştı

        MANİSA'nınYunusemre ilçesinde, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan ve dün yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 104 kişi daha gece hastanelere başvurdu. Böylelikle hastaneye başvuranların sayısı 454'e ulaştı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri üzerinde durulan işçilerin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 14:28 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:30
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        Manisa'da öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan işçi sayısı, 454'e ulaştı
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        MANİSA'nınYunusemre ilçesinde, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan ve dün yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 104 kişi daha gece hastanelere başvurdu. Böylelikle hastaneye başvuranların sayısı 454'e ulaştı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri üzerinde durulan işçilerin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Yunusemre ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren çeşitli fabrikalarda dün öğle yemeği sonrası rahatsızlanan 350 kişi, hastanelere başvurdu. Öğle yemeğinde önceki gün peynirli makarna, dün ise kıymalı patates yedikleri belirlenen işçiler, zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri söz konusu fabrikalara yemek tedariki yapan firmadan incelenmek üzere gıda numuneleri aldı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da su numuneleri alındı. Yemek şirketi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        Fabrikalarda çalışanların hastaneye başvuruları gece de sürdü. Rahatsızlanan 104 kişi daha çeşitli hastanelere başvurdu. Rahatsızlanan toplam 454 kişi ayakta müdahalelerinin ardından evlerine gönderildi.

        Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, konuya ilişkin açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Manisa'da iş yerlerine hizmet veren bir yemek dağıtım firması kaynaklı olduğu düşünülen besin zehirlenmesi vakaları gerçekleşmiştir. Hastanelerimize benzer şikayetle başvuran vaka sayısının artması üzerine il sağlık müdürlüğümüzce gerekli koordinasyon ve çalışmalar gerçekleştirilerek olayın öğrenildiği ilk andan itibaren gerekli tedbirler alınmış ve bir aksamaya mahal verilmeden süreç yönetilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüzce ilgili yemek dağıtım firmasından su numunesi, yemeklerden ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda numunesi alınmıştır. Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın tedavileri Manisa Şehir Hastanesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Saruhanlı Devlet Hastanesi, Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi, Özel Grandmedical Hastanesi ve Özel Sekiz Eylül Hastaneleri'nde gerçekleştirilmiştir. Hastalarımız arasında hayati tehlikesi olan kişi bulunmamaktadır. İlgili yemek firmasında denetimler devam etmekte olup, adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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