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        Durdurmaya çalıştığı traktörünün altında kalıp, öldü

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde, el frenini çekmeyi unuttuğu traktörünü durdurmak isterken, tekerin altında kalıp yaralanan Ahmet Özen (73), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 16:41 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:45
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        Durdurmaya çalıştığı traktörünün altında kalıp, öldü
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        MANİSA'nınSalihli ilçesinde, el frenini çekmeyi unuttuğu traktörünü durdurmak isterken, tekerin altında kalıp yaralanan Ahmet Özen (73), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 18.30 sıralarında Salihli'ye bağlı Gökköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Ahmet Özen, evinin önünde çalışır haldeki traktörünün arka kısmına yem yüklemeye başladı. Bu sırada traktör, aniden hareket etti. Traktörünü durdurmaya çalışan Özen, dengesini kaybedip düşerek, sol arka tekerin altında kaldı. Yaralanan Özen, mahallelinin çağırdığı ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Özen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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