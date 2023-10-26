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        Manisa'da polisten zehir tacirlerine darbe: 26 tutuklama

         MANİSAPolisi´ndenuyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 26´sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 23:27 Güncelleme: 26.10.2023 - 23:30
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        Manisa'da polisten zehir tacirlerine darbe: 26 tutuklama
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         MANİSAPolisi´ndenuyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 26´sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü merkez ve ilçe narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda 38 şüpheli tespit edildi. Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri Narkogüç ismi verilen eş zamanlı operasyonla şüphelilerin evlerine baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 11 parça halinde 592,36 gram metamfetamin maddesi, bin 10 adet sentetik ecza hap, 44,95 gram eroin maddesi, 20 parça halinde satışa hazır 10,55 gram skunk maddesi, 3 parça halinde 15,28 gram esrar maddesi, 47 adet ecstasy hap, 5 parça halinde 71,52 gram bonzai maddesi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde taşımak için kullanılan şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, sorgulanmak üzere Manisa Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si adli kontrolle serbest bırakılırken, tutuklanan 26 kişi ise cezaevine gönderildi.

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