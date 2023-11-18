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        Ailesi, polis lojmanında ölü bulunan Yeşim'in yaş gününü kutladı

        MANİSA'nınDemirci ilçesinde polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan ve hastanede yaşamını yitiren güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'a, ailesi tarafından 27'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Fotoğrafının konulduğu masada, Yeşim için hazırlanan pastadaki mumları, annesi Aysun Akbaş (55) üfledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:20
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        Ailesi, polis lojmanında ölü bulunan Yeşim'in yaş gününü kutladı
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        MANİSA'nınDemirci ilçesinde polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan ve hastanede yaşamını yitiren güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'a, ailesi tarafından 27'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Fotoğrafının konulduğu masada, Yeşim için hazırlanan pastadaki mumları, annesi Aysun Akbaş (55) üfledi.

        Demirci'deki polis lojmanında 14 Nisan saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın (32) kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Yeşim Akbaş hastanede hayatını kaybetti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeşim Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Yıldız'a ait olduğu belirlendi.

        İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

        Demirci Cumhuriyet Savcılığı, komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın serbest bırakılması kararına, olaydan 4 gün sonra, itiraz etti. İtirazı değerlendiren Salihli Ağır Ceza Mahkemesi, Doğancan Yıldız'ın gözaltına alınmasına karar verdi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde 19 Nisan'da tekrar gözaltına alınan Doğancan Yıldız, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        ESKİ EŞİNİN BAŞINA 2 KEZ SİLAH DAYAMIŞ

        Soruşturma sırasında Yıldız'ın, boşandığı Meryem Emir'i (28) defalarca darbedip, hakarette bulunduğu, hatta başına 2 kez silah dayadığı da ortaya çıktı. Meryem Emir, yaşadıklarını 21 Şubat 2022'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) verdiği dilekçe ve geçen yıl 3 Mart'ta Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde anlattı. Eski eşin dilekçesinde ve polisteki ifadesinde, sorunlarının kıskançlıktan kaynaklandığını belirterek, "Annesinin ısrarı ve mesleği nedeniyle zarar görmemesi için o dönemde şikayetçi olmadım" dedi.

        DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

        Anne Aysun Akbaş ve baba Mustafa Akbaş (64), kızları Yeşim'in 27'nci yaşı için doğum günü kutlaması yaptı. 17 Kasım'da doğum günü olan Yeşim'in Kütahya'nın Simav ilçesindeki güzellik merkezinde yapılan kutlamada, masaya pastanın yanı sıra Yeşim'in fotoğrafı da konuldu. Pastayı kızı yerine anne Aysun Akbaş üflerken, güzellik merkezi çalışanların da yer aldığı kutlama buruk geçti. Anne Akbaş, pastayı üflediği sırada gözyaşlarını tutamadı.

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