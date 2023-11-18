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        Manisa´da `dedikodu´ cinayeti

        MANİSA'nınSoma ilçesinde, emekli işçi Davut Öztürk (54), oturduğu kahvehanenin önünde Ali Kaan İ.'nin (17) silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ali Kaan İ.'nin cinayeti, annesi Hatice İ. (50) ile Öztürk´ün ilişki yaşadığı dedikoduları nedeniyle işlediği üzerinde durulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 18.11.2023 - 12:10
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        Manisa´da `dedikodu´ cinayeti
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        MANİSA'nınSoma ilçesinde, emekli işçi Davut Öztürk (54), oturduğu kahvehanenin önünde Ali Kaan İ.'nin (17) silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ali Kaan İ.'nin cinayeti, annesi Hatice İ. (50) ile Öztürk´ün ilişki yaşadığı dedikoduları nedeniyle işlediği üzerinde durulduğu bildirildi.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Namazgah Mahallesi'ndeki Kubbeli Cami'nin karşısında bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Kahvehanenin önünde oturan Davut Öztürk, bu sırada yanına yaklaşan Ali Kaan İ.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ensesine isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılan Öztürk, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Ali Kaan İ., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Ali Kaan İ.'nin cinayeti, annesi Hatice İ. (50) ile Öztürk´ün ilişki yaşadığı dedikoduları üzerine işlediği üzerinde durulduğu bildirildi.

        Şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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