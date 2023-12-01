Manisa potada zincir kıracak

Basketbol Süper Ligi'nde sezona ilk 5 haftada 4 galibiyetle başladıktan sonra çıktığı son 4 maçı art arda kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Türk Telekom'u zincir kırma hedefiyle konuk edecek.

Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Manisa temsilcisi ligde 9 haftada 4 galibiyet, 5 yenilgi alırken, Türk Telekom'un ise 5 galibiyeti bulunuyor. Manisa BŞB bu randevunun ardından FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'ndaki ilk maçta 6 Aralık Çarşamba günü Fransız ekibi BCM Gravelines Dunkerque'ü ağırlayacak.

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