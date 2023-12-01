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        Manisa potada zincir kıracak

        Basketbol Süper Ligi'nde sezona ilk 5 haftada 4 galibiyetle başladıktan sonra çıktığı son 4 maçı art arda kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Türk Telekom'u zincir kırma hedefiyle konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:18
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        Manisa potada zincir kıracak
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        Basketbol Süper Ligi'nde sezona ilk 5 haftada 4 galibiyetle başladıktan sonra çıktığı son 4 maçı art arda kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Türk Telekom'u zincir kırma hedefiyle konuk edecek.

        Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Manisa temsilcisi ligde 9 haftada 4 galibiyet, 5 yenilgi alırken, Türk Telekom'un ise 5 galibiyeti bulunuyor. Manisa BŞB bu randevunun ardından FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'ndaki ilk maçta 6 Aralık Çarşamba günü Fransız ekibi BCM Gravelines Dunkerque'ü ağırlayacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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