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        Televizyon hırsızlığı kamerada

         MANİSA'nınSalihliilçesinde bir mağazanın önündeki 110 ekran televizyon, bir hırsız tarafından sırtlanarak çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 18:48 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:50
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        Televizyon hırsızlığı kamerada
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         MANİSA'nınSalihliilçesinde bir mağazanın önündeki 110 ekran televizyon, bir hırsız tarafından sırtlanarak çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Mithatpaşa Mahallesi 18 Sokak'taki bir elektronik eşya satışı yapan mağazanın önündeki LCD televizyon, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Akşam iş yerini kapatma hazırlığı yapan mağaza sahibi H.K., dükkanın önündeki 110 ekran TV'nin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen H.K., televizyonun bir kişi tarafından sırtlanarak çalındığını fark etti. Görüntülerle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden H.K., şikayetçi oldu. Polis, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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