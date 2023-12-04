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        Somaspor rahatladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:38
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        Somaspor rahatladı
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Uşakspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Somaspor rahat nefes aldı. Son 3 maçını kazanamayıp Play-Off potasının gerisine düşen siyah-beyazlılar bu galibiyetin ardından umut tazeledi. Puanını 23'e yükseltip averajla 7'nci sırada yer alan Somaspor'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, Uşakspor galibiyetiyle yeniden çıkışa geçtiklerini söyledi. Basatemür, "Kazanmak çok önemliydi. Yeniden yarışın içindeyiz. Önümüzdeki haftalarda ilk 6 sıranın içinde yer alacağımıza inanıyoruz" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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