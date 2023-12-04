Somaspor rahatladı

TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Uşakspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Somaspor rahat nefes aldı. Son 3 maçını kazanamayıp Play-Off potasının gerisine düşen siyah-beyazlılar bu galibiyetin ardından umut tazeledi. Puanını 23'e yükseltip averajla 7'nci sırada yer alan Somaspor'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, Uşakspor galibiyetiyle yeniden çıkışa geçtiklerini söyledi. Basatemür, "Kazanmak çok önemliydi. Yeniden yarışın içindeyiz. Önümüzdeki haftalarda ilk 6 sıranın içinde yer alacağımıza inanıyoruz" dedi.
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