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        Servis minibüsü, TIR´a arkadan çarptı: 12 yaralı 

         MANİSA´nınTurgutluilçesinde seramik fabrikası işçilerini taşıyan servis minibüsü, önünde giden TIR'a çarptı. Kazada 1´i ağır 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 03:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 03:40
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        Servis minibüsü, TIR´a arkadan çarptı: 12 yaralı 
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         MANİSA´nınTurgutluilçesinde seramik fabrikası işçilerini taşıyan servis minibüsü, önünde giden TIR'a çarptı. Kazada 1´i ağır 12 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir´den Ankara istikametine seyir halinde olan ve bir seramik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Nurettin Kocabaş (58) yönetimindeki 45 AKH 605 plakalı servis minibüsü, dikkatsizlik sonucu önünde giden Sefa Duru (28) yönetimindeki 33 EFA 11 plakalı TIR´ın dorsesine çarptı. Minibüsün ağır hasar aldığı kazada sürücü ile birlikte 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü Kocabaş, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralanan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan servis minibüsü sürücüsü Kocabaş´ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı, araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından karayolunda trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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