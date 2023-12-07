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        Hastane önündeki kavgada tabanca çeken şüpheliyi jandarma etkisiz hale getirdi; o anlar kamerada

         MANİSA'da,MerkezefendiDevlet Hastanesi´nin Acil Servisi önünde iki grup arasında çıkan kavgada, belindeki tabancasını çıkaran A.K., olaya müdahale eden jandarma tarafından etkisiz hale getirildi. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 20:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 20:20
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        Hastane önündeki kavgada tabanca çeken şüpheliyi jandarma etkisiz hale getirdi; o anlar kamerada
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         MANİSA'da,MerkezefendiDevlet Hastanesi´nin Acil Servisi önünde iki grup arasında çıkan kavgada, belindeki tabancasını çıkaran A.K., olaya müdahale eden jandarma tarafından etkisiz hale getirildi. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesi´nin Acil Servisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, hastane önünde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya karışanlardan A.K., belinden tabancasını çıkardı. Bunun üzerine hastane girişindeki görevli jandarma, şüpheliye müdahale edip tabancayı elinden aldı. Olası bir saldırı önlenirken, gözaltına alınan şüpheli olay yerine gelen polislere teslim edildi.

        Öte yandan, o anlar ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; iki grup arasında kavga çıktıktan sonra A.K.'nın tabanca çektiği, jandarmanın da silahı elinden aldığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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