Somaspor - Belediye Derincespor: 1-0

TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Uşakspor'u 1-0 yenerek çıkışa geçen Somaspor evinde Belediye Derincespor'u da aynı skorla mağlup ederek seri yakaladı. Maçın 18'inci dakikasında Erkan'ın golüyle öne geçen siyah-beyazlılar avantajını korumayı başarıp 3 puanı hanesine yazdırdı. Somaspor bu sonucun ardından 26 puana yükseldi. Belediye Derincespor ise 14 puanda kalıp düşme potasından çıkamadı.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - ŞEVKET YILMAZ

2023-12-10 16:21:29