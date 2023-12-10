Somaspor - Belediye Derincespor: 1-0
TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Uşakspor'u 1-0 yenerek çıkışa geçen Somaspor evinde Belediye Derincespor'u da aynı skorla mağlup ederek seri yakaladı. Maçın 18'inci dakikasında Erkan'ın golüyle öne geçen siyah-beyazlılar avantajını korumayı başarıp 3 puanı hanesine yazdırdı. Somaspor bu sonucun ardından 26 puana yükseldi. Belediye Derincespor ise 14 puanda kalıp düşme potasından çıkamadı.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - ŞEVKET YILMAZ
2023-12-10 16:21:29
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