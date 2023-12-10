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        Somaspor - Belediye Derincespor: 1-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 10.12.2023 - 16:28
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        Somaspor - Belediye Derincespor: 1-0
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Uşakspor'u 1-0 yenerek çıkışa geçen Somaspor evinde Belediye Derincespor'u da aynı skorla mağlup ederek seri yakaladı. Maçın 18'inci dakikasında Erkan'ın golüyle öne geçen siyah-beyazlılar avantajını korumayı başarıp 3 puanı hanesine yazdırdı. Somaspor bu sonucun ardından 26 puana yükseldi. Belediye Derincespor ise 14 puanda kalıp düşme potasından çıkamadı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - ŞEVKET YILMAZ

        2023-12-10 16:21:29

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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