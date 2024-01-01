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        Av tüfeğiyle vurulan çiftçi hayatını kaybetti

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yol kenarında park halindeki traktörünün yanında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan çiftçi Aziz Akay (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 18:48 Güncelleme: 01.01.2024 - 18:50
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        Av tüfeğiyle vurulan çiftçi hayatını kaybetti
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yol kenarında park halindeki traktörünün yanında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan çiftçi Aziz Akay (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Salihli'nin kırsal Poyrazdamları Mahallesinde meydana geldi. Yağbasan yolu üzerinde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese giden ekipler, yol kenarında park halindeki traktörünün yanında çiftçi Aziz Akay'ı silah vurulmuş halde yerde yatarken bulundu. Vücudundaki saçma yaralarından av tüfeğiyle vurulduğu anlaşılan Akay, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası Akay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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