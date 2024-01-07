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        Manisa'da fırtınada kulübenin çatısı uçtu

         MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan fırtınada bir kulübenin çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmazken yola savrulan çatı belediye ekipleri tarafından kaldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 23:29 Güncelleme: 07.01.2024 - 23:30
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        Manisa'da fırtınada kulübenin çatısı uçtu
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         MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan fırtınada bir kulübenin çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmazken yola savrulan çatı belediye ekipleri tarafından kaldırdı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıgöl Karayolu Çataltepe mevkiinde meydana geldi. Çakırcaali Mahallesinde yol kenarında bulunan bir prefabrik kulübenin çatısı, fırtınanın etkisiyle uçtu. Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi, yolun açılması için Alaşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri çatıyı yoldan kaldırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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