Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutluspor'da Çelik devam

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:13 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutluspor'da Çelik devam
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Turgutluspor'da Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile Başkan Gökhan Akın, devre arasında şok bir şekilde istifa kararı alan teknik direktör Ramazan Çelik'in kalmaya ikna etti. Kendisinden habersiz şekilde oyuncusunun kadro dışı bırakılıp takıma takviye yapılmaması üzerine istifa eden genç teknik adamla bir araya gelen ikili, anlaşma sağladı. 

        Açıklama yapan Başkan Gökhan Akın, "Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olan ve desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Çetin Akın, şahsım ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın görüşmeleri sonucunda hocamız Ramazan Çelik ile yola devam kararı aldık. Mutlaka hatalar yapılmış ki sonuç olarak buraya geldik. Önemli olan hatalardan ders çıkarabilmek. Ramazan Çelik hocamızla bir ivme yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Kendisi ile görüştük ve yola devam kararı aldık. Anlaşma her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Seçil Erzan tekrar hakim karşısına çıkıyor
        Seçil Erzan tekrar hakim karşısına çıkıyor
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        İstanbul'da korkunç olay! Önce güldü sonra vurdu!
        İstanbul'da korkunç olay! Önce güldü sonra vurdu!
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        40 yıllık evliydiler! İlk kavgaları vazoyla sona erdi!
        40 yıllık evliydiler! İlk kavgaları vazoyla sona erdi!
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        İstanbul'da sabah saatlerinde tacizci kâbusu!
        İstanbul'da sabah saatlerinde tacizci kâbusu!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Casademont Zaragoza: 65-68 
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Casademont Zaragoza: 65-68 
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        Manisa'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
        Manisa'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
        Sevgilisini öldürüp, intihar etti
        Sevgilisini öldürüp, intihar etti
        Manisa'da gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren kişi intihar etti
        Manisa'da gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren kişi intihar etti
        Manisa ve İzmir'de, terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
        Manisa ve İzmir'de, terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı