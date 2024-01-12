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        Somaspor, Cemil ve Yağızcan'ı renklerine bağladı

         TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Somaspor iki takviye gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar son olarak Nazilli Belediyespor forması giyen forvet Cemil Devrim ve Eynesil Belediyespor'dan kaleci Yağızcan Akyürek'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Nazilli Belediyespor forması giyen Cemil Devrim ile anlaşmaya varmıştır. Cemil Devrim ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Eynesil Belediyespor forması giyen Kaleci Yağızcan Akyürek ile anlaşmaya varmıştır. Yağızcan Akyürek ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncularımıza şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:11 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:15
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        Somaspor, Cemil ve Yağızcan'ı renklerine bağladı
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         TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Somaspor iki takviye gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar son olarak Nazilli Belediyespor forması giyen forvet Cemil Devrim ve Eynesil Belediyespor'dan kaleci Yağızcan Akyürek'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Nazilli Belediyespor forması giyen Cemil Devrim ile anlaşmaya varmıştır. Cemil Devrim ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Eynesil Belediyespor forması giyen Kaleci Yağızcan Akyürek ile anlaşmaya varmıştır. Yağızcan Akyürek ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncularımıza şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" denildi.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

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